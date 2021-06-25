Transfer operasyonu için startı veren Galatasaray ’da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Paulinho için ilk resmi adımı attı. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeriyle görüşme yapan yönetim, 3 yıllık sözleşme teklifini iletti.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı. Ayrıca teklifin içinde bazı bonus maddeleri de olduğu öğrenildi. Paulinho düşünmek için süre istedi.

Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Paulinho kısa süre önce Çin kulübü Guangzhou ile yollarını ayırdı. Sambacı, Tottenham ve Barcelona forması da giydi.







