Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve son dönemlerde Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle alakalı Rus kulübünün başkanı Vasily Kiknadze'den flaş bir açıklama geldi.

Lokomotiv'in çarşamba günü Ural'ı Rusya Kupası finalinde 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı Rusya Kupası finali sonrası RIA Novosti'ye açıklamalarda bulunan Kiknadze, "Fernandes, şu anda bizim oyuncumuz. Kontratını uzatma konusunda kesin kararını verdiğimiz an bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm bunlar, kulübümüzün iç meselesidir." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



