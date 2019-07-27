Mbaye Diagne'yi satarak yerine başka bir golcü almak isteyen Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine gelen isimlerden biri de West Ham United'ın 31 yaşındaki santrforu Chicharito'ydu. Sözleşmesi bir sonraki yıl sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle ilgili kararını verdiği öğrenildi.

ABD menşeili ESPN'in dünyaca ünlü futbolcuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre golcü oyuncu, önümüzdeki günlerde olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde gelecek sezon da West Ham forması giyecek. Premier Lig takımları için yaz transfer dönemi 8 Ağustos'ta kapanıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler