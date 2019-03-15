Galatasaray'ın transfer gündemie gelen Seleznov sıfır çekti!

Devre arasında Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ancak Akhisarspor'dan ayrıldıktan sonra Malaga'nın yolunu tutan Yevhen Seleznov, yeni takımında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

15 Mart 2019, Cuma 13:37
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Galatasaray'ın transfer gündemie gelen Seleznov sıfır çekti!

Devre arasında Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ancak Akhisarspor'dan ayrıldıktan sonra Malaga'nın yolunu tutan Yevhen Seleznov, yeni takımında gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

La Liga 2 ekibiyle çıktığı 8 maçta çok az süre alabilen Ukraynalı golcü, henüz fileleri havalandırmayı başaramadı ve eleştiri oklarının hedefindeki isim hâline geldi. Ligde 50 puanda 4'üncü sırada bulunan Malaga, gelecek sezon La Liga'ya çıkma mücadelesi veriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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