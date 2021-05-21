Bir yandan kongre sürecini yaşayan Galatasaray bir yandan da teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar bu konuda ilk adımı attı ve sözleşmesinin bittiği Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Adı bir süredir İstanbul'un Sarı-Kırmızılı takımı ile anılan Alpaslan menaceri Ömer Kızılkoca ile birlikte, Galatasaray Yönetimi'yle görüştü.

Ücreti her yıl aratacak

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da listesinde bulunan deneyimli stoper, Cim Bom'un teklifine olumlu yanıt verdi, kesin olarak anlaşmaya varıldığı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar'ın her yıl artan transfer ücreti önerdiği Alpaslan'ın önümüzdeki sezon 5.5 milyon Lira, 2022-2023'te 6.5 Milyon Lira ve sözleşmesinin son senesi olan 2023-2024'te de 7.5 milyon Lira'lık teklife olumlu yanıt verdiği bildirildi.

3 farklı mevkide oynayabiliyor

Resmi imzayı Göztepe ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 31 Mayıs'tan sonra atacak olan Alpaslan son iki sezonda İzmir ekibinde savunmanın göbeğinde forma giyse de U20 Dünya Kupası'nda ön liberoda görev yapmıştı. Alpaslan ayrıca sağ bekte de oynayabiliyor. Terim'in de çok yönlü kullanabileceği için Alpaslan'ı özellikle istediği öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak