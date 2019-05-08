Galatasaray'ın Nijerya ligi ekiplerinden Enyimba Aba'da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'un transferi için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti. Oyuncunun ülkesinde yayın yapan spor radyosu Brila FM ise söz konusu transferle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

Radyo kanalının WhatsApp aracılığıyla ulaştığı Ozornwafor, Sarı Kırmızılı kulübe transferini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldiğini ifade ederken "Umarım anlaşma sağlarız. Çünkü Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorum ve bu meydan okuma için hazırım." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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