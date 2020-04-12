Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'ın sağ bek adaylarından biri olan Omar Elabdellaoui konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yunan basınına göre Norveçli sağ bek, Olympiakos'la yaptığı yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadı.

Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. 28 yaşındaki Elabdellaoui'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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