Galatasaray'ın transfer etmek istediği Omar Elabdellaoui'de flaş gelişme
Galatasaray'ın sağ bek adaylarından biri olan Omar Elabdellaoui konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı ve yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadığı öğrenildi.
Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'ın sağ bek adaylarından biri olan Omar Elabdellaoui konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yunan basınına göre Norveçli sağ bek, Olympiakos'la yaptığı yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadı.
Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. 28 yaşındaki Elabdellaoui'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.