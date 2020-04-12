Galatasaray'ın transfer etmek istediği Omar Elabdellaoui'de flaş gelişme

Galatasaray'ın sağ bek adaylarından biri olan Omar Elabdellaoui konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı ve yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadığı öğrenildi.

12 Nisan 2020, Pazar 14:15 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Omar Elabdellaoui'de flaş gelişme

Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'ın sağ bek adaylarından biri olan Omar Elabdellaoui konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yunan basınına göre Norveçli sağ bek, Olympiakos'la yaptığı yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadı.

Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. 28 yaşındaki Elabdellaoui'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 

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