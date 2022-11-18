Spor Toto Süper Lig 'de 14. hafta maçında Başakşehir'i 7-0 yenen ve Fenerbahçe 'nin hemen iki puan arkasında ikinci sıraya yükselen Galatasaray Dünya Kupası arası nedeniyle izne çıkmıştı.

Sarı-Kırmızılı takımın toplanma tarihi, hazırlık maçı ve kamp programı belli oldu. Galatasaraylı futbolcular 1 hafta sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde top başı yapacak!





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GALATASARAY TOPLANIYOR

Sarı-Kırmızılı takım 26 Kasım Cumartesi günü top başı yapacak. Başakşehir maçı öncesi yedi gün izin verilen oyunculara 7-0'lık galibiyet sonrası 3 gün daha ek izin verilmişti. Dünya Kupası'na giden Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic dışındaki oyuncular Florya'da bir araya gelerek çalışmalara start verecek.

2 HAZIRLIK MAÇI İSTANBUL'DA

6 Aralık'a kadar İstanbul'da hazırlıklarını sürdürecek Galatasaray ayrıca iki hazırlık maçı yapacak. Sarı-Kırmızılı takım 3 Aralık'ta Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Falcao'nun formasını giydiği İspanyol ekibi Kulüpler Birliği'nin turnuvası için İstanbul'a geliyor. Aynı turnuva kapsamında Cim Bom bu kez 6 Aralık'ta Villarreal ile karşı karşıya gelecek.









TURNUVA İLE İLGİLİ KULÜP TARİHLERİ AÇIKLAMIŞTI

30 Kasım Çarşamba saat 20.00

Fenerbahçe - Rayo Vallecano / Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

3 Aralık Cumartesi saat 16.00

Galatasaray - Rayo Vallecano / Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu

3 Aralık Cumartesi saat 19.00

Fenerbahçe - Villareal CF / Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

6 Aralık Salı saat 20.00

Galatasaray - Villareal CF / Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu









ANTALYA KAMPI 7 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Antalya kampı 7 Aralık'ta başlayacak Galatasaray bir hazırlık maçını da Antalya'da yapmayı planlıyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak önemli kulüplerle görüşmeler sürüyor. Bu takımın İtalyan ekibi Napoli olma ihtimali söz konusu. Sarı-Kırmızılı takımın Antalya kampı ise 17 Aralık'a kadar devam edecek. Bu kamp sonrası Okan Buruk ve öğrencileri İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.

Yakup Çınar