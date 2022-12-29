Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray 'da acil transfere ihtiyaç olunan bölgeler belirlendi. Sarı - kırmızılılar bir sol bek ve bir de golcü transferi yapmak istiyor.

Mevcut yabancı sınırını da göz önüne alan sarı - kırmızılılar gönderilecek oyuncuları da belirledi.

SAKATLIKLAR SORUN OLDU

Galatasaray, sezona sol bekte Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş ikilisi ile başladı. Hollandalı oyuncunun düşük performansı, Kazımcan'ın da sakatlık yaşaması sonrası Emre Taşdemir, Fatih Karagümrük maçında bir anda kendisini ilk 11'de buldu.

Zorlu mücadelede bir de gol atmayı başaran Emre Taşdemir de yaşadığı sakatlıklardan dolayı devamlılık sağlayamadı. Kazımcan ise gösterdiği performansla sarı - kırmızılılara 'Buradayım' mesajı vermişti.

İstanbulspor maçında çok iyi bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki oyuncu 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

KAZIMCAN 6-8 HAFTA YOK

Koltuk değnekleriyle stadyumdan çıktığı görülen Kazımcan için Galatasaray bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; ""Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Genç oyuncunun 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Kazımcan'ın da sakatlanmasıyla birlikte sol bek arayışlarını sıklaştıran Galatasaray, rotasını Amerika kıtasına kırdı.

ESPN'de Rene Tovar'ın haberine göre; Galatasaray, Sanstos Laguna'da forma giyen 20 yaşındaki sol bek Omar Campos için transfer teklifi yaptı.

Meksika ekibi, sarı - kırmızılılardan gelen 4 milyon Dolar değerindeki teklifi reddetti. Yine Tovar'ın haberine göre Galatasaray, transferden vazgeçmedi ve görüşmeler devam ediyor.

OMAR CAMPOS'UN KARİYERİ

20 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Santos Laguna altyapısından yetişen genç oyuncu bu sezon 19 maçta görev alırken bir kez gol sevinci yaşadı. Üç kez de asist yapmayı başardı.

Genç oyuncunun Santos Laguna ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.