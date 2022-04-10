Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray , deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde takımın tecrübeli ismi Arda Turan, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Arda, bu sezon kötü bir sezon geçirdiklerini ancak bu maçı kazanarak taraftarlarına hediye etmek istediklerini söyledi.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

Derbiler, futbol baharı. Umarım fair-play ruhu içinde güzel bir maç geçer. Futbol oynamak için çok güzel bir ortam var. Çok iyi hazırlandık. İnşallah gerekeni yapacağız.

Çocukluğumuzdan beri Galatasaraylıyız, hayatımızın her döneminde Fenerbahçe'yle rekabet var. Hayatımızın her alanında Fenerbahçe'yle iyi bir rekabet var. Zaman zaman sürtüşme yaşasak da dostluk içinde yıllar geçirdik.

Sezonun en önemli anlarından bir tanesi olabilir. Bu sezon taraftarlarımızı çok üzdük, onlara bir hediye vermek istiyoruz.