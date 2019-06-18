4 milyon Euro bonservis bedeliyle Ocak ayında transfer edildiğinde herkes yönetimi ve teknik heyeti çok eleştirdi, ancak Marcao kısa zamanda kalitesini gösterdi, “Ucuza bile alınmış” dedirtti. 23 yaşındaki Brezilyalı stoper yarım sezonluk Galatasaray performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekerken; İngiltere, İspanya ve İtalya’dan pek çok kulüp onunla ilgileniyor. Ancak Galatasaray kolay kolay Sambacı’yı bırakmayı düşünmüyor.

Tek şartla gidebilir...

Teknik direktör Fatih Terim yönetim ile yaptığı görüşmede forvet ve orta sahaya takviyenin şart olduğunu hatırlatıp, “Marcao’yu da satıp, stoper aramayalım. Onun gibi yetenekli, genç oyuncuyu zor buluruz” dediği öğrenildi. Ancak İmparator, astronomik bir teklif gelmesi halinde kararı yönetime bıraktı.

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