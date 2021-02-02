Galatasaray'ın son bombası Gedson Fernandes... Sarı-Kırmızılılar, uzun uğraşlar sonucu transferini tamamladığı 22 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu Türkiye'ye ambulans uçakla getirdi. Kovid testi pozitif çıkan genç futbolcu, evrakların yetişmesi için aprona iner inmez transfer belgesini imzaladı ve ambulansla karantinaya götürüldü. Fernandes için bir de burada Kovid testi yapılacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özellikle İrfan Can Kahveci transferinde yaşanan aksaklıktan sonra Portekizli'nin gelmesine çok sevindi. Bonservisi Benfica'da bulunan genç yetenek, bu sezon Tottenham'da kiralık olarak görev yapıyordu. Terim bu süreçte eski dostlarından çok destek aldı.

Mourinho&Rui Costa desteği

Öncelikle Tottenham'ın oyuncuyu serbest bırakması gerekiyordu, burada Terim ile Mourinho ilişkisi devreye girdi. Ardından Benfica'dan oyuncunun hem kiralanması hem de satın alma opsiyonunun kontrata eklenmesi gündeme geldi. Bu kısımda da Terim'in Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan, şimdi Benfica'da sportif direktör olarak görev yapan Rui Costa devreye girdi ve her türlü kolaylığı sağladı. Böylece Galatasaray'ın orta sahada dinamizm eksiğini giderecek olan bir transfer gerçekleşti.

650 bin Euro Fernandes’e 500 bin Euro da Benfica’ya

Gedson Fernandes’in transferi ise akşam açıklandı. Sarı-Kırmızılı kulübün yaptığı duyuruda yarım sezon için 650 bin Euro alacak olan Portekiz’in son dönemde yetiştirdiği önemli yıldız adaylarından Fernandes’in kulübü Benfica’ya ise 500 bin Euro kiralama bedelinin ödeneceği bildirildi. Fatih Terim’in Gedson Fernandes’i Taylan ile birlikte kullanacak.