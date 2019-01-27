Alan, Pato, Tetteh derken Sarı-Kırmızılar’ın gündemine her gün yeni bir isim dahil olmaya başladı. İtalya’da pek çok oyuncunun menaceri ve kulübüyle temas kuran Galatasaray’a teklif edilen son oyuncu İngiltere’den...

İngiliz basınına göre Premier Lig ekiplerinden Southampton’ın mukavelesini feshetmeye hazırlandığı 29 yaşındaki Charlie Austin, Galatasaray’la temasta. 1.88 boyundaki santrfor menacerler aracılığıyla Cim Bom’a önerilirken, teknik heyetin ve scout ekibinin Austin’i incelemeye aldığı öğrenildi.

Hep Ada’da oynadı...

Daha önce QPR, Burnley gibi kulüplerde de forma giyen Austin, kariyeri boyunca çıktığı 314 maçta 148 gol attı, 27 asist yaptı. Pivot santrfor özelliği ile dikkat çeken Charlie Austin’in adı Aston Villa gibi Ada kulüpleriyle de anılıyor.

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