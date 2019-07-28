Yasin Cam / Fanatik Özel

Galatasaray’ın uzun süredir gündemini meşgul eden, teknik direktör Fatih Terim’in en çok istediği takviyelerden biri olan Deniz Türüç’te işlem tamam... Sarı-Kırmızılılar hem 26 yaşındaki futbolcuyla hem de kulübü Kayserispor’la anlaşma sağladı. Taraflar şu sıralarda, bu transfere karşılık Galatasaray’dan kiralık gidecek oyuncular üzerinde mutabakata varmaya çalışıyor. Öne çıkan iki isim var. Bunlardan biri Cim Bom’un yeni transferi Ozornwafor. Kayseri temsilcisinin ayrıca eski oyuncuları Ömer Bayram’a da talip olduğu, Galatasaray cephesinin bu takasa da sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Türk Lirası üzerinden

Bonservis bedeli konusunda net bir açıklama yapılmış değil. Ancak kiralık gönderilecek iki oyuncuya ek olarak Galatasaray’ın 3.5 milyon Euro’luk bir ödeme yapması bekleniyor. Deniz Türüç’ün de yıllık ücret konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmadığı, tarafların Türk Lirası üzerinden sözleşme yapacağı belirtiliyor. Fatih hocanın, Kayseri’de sağ kanatta oynayan Deniz’i, orta sahanın her bölgesi için joker olarak düşündüğü bildirildi.

Ezeli rakipler çok istiyordu

Kalitesini hem Kayserispor hem de A Milli Takım’da kanıtlayan Deniz Türüç’ü, Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da uzun süredir istiyordu. Ancak yıldız futbolcu, tıpkı geçen sezon başında Emre Akbaba’nın yaptığı gibi, kendi gitmek istediği yeri tercih ederek, Galatasaray’ın teklifine, “Evet” cevabını verdi.

Tunç Kayacı: Biçilmiş kaftan

Galatasaray için orta alan ve ofansif kanat olarak biçilmiş kaftan. Kayserispor’daki performansı bana göre yeterli. Senede takımına en az 7-8 maç kazandıran bir isim gol ve asist olarak. Şu anda Galatasaray’ın zaafiyetleri ortada. Böyle bir oyuncu hazırlık maçlarında göremedik. En büyük özelliği şutör olması ve kaliteli duran top kullanması. Ayrıca ortalarındaki seviye forvet adına kazanç. Yakından tanıdığım için söyleyebilirim, çok da istekli ve Kayserispor’a vereceği bir şey kalmamıştı, yani misyonunu tamamladı. Fatih Terim’le birlikte üstüne koyar çok da faydalı olur.

Necati Albayrak: Çok akıllı hamle

Deniz Türüç’ün şimdiye kadar büyük takıma transfer olmamasının tek nedeni son yıllardaki ekonomik şartlardı. Ancak Kayserispor’un içerisinde bulunduğu zorlu koşullar ve sözleşmesinin son yılına girmesi işi kolaylaştırdı. Kim alsa çok önemli iş yapmış olacaktı. Galatasaray çok akıllı davrandı. Mental ve fiziksel açıdan hazır. Duran topların büyük takımlar için paha biçilemez olduğu dönemde onun gibi bir ayağa sahip olmak her zaman önemli bir artı. Anadolu’dan gelen topçulardaki adaptasyon sıkıntısını zerre hissetmeden uyum sağlar ve hemen başlayarak uzun yıllar katkı verir.