Galatasaray’ın sezona en hazır ismi Arda Turan!

Başakşehir döneminde sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle düzenli oynayamayan, son 6 aylık periyodu ise boşta geçiren Arda Turan, şu an Galatasaray’ın sezona en hazır ismi! Belhanda, Feghouli ve Falcao, 1-1’lik Hatayspor maçında adeta dökülürken, Arda ise istekli görüntüsüyle hocasından tam not aldı.

Cim Bom’un karşılaşmadaki tek golünü de atan Arda, 9 yıl sonra çıktığı Türk Telekom Stadı’na güzel bir dönüş yapmış oldu.

Boşta kaldığı dönemde Galatasaray’a gelmeden ekstra çalışmalar yapan ve vücut olarak fit duruma gelen 33 yaşındaki yıldız, ligin ilk maçı olan Gaziantep mücadelesine de 11’de çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, kaptanlık pazubandını verdiği oyuncusuna bu sezon çok güveniyor.



