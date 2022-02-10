Galatasaray'ın sezon başındaki transferleri, eski performanslarını mumla aratıyor
Sezon başında 17 milyon Euro’ya transfer edilen Cicaldau , Morutan, Boey, Berkan ve Barış Alper bırakın gelişim göstermeyi geçen sezonki performanslarını bile mumla arattı.
Galatasaray 'ın sezon başında transfer ettiği genç isimler, beklenen gelişimi gösteremediği gibi geçtiğimiz sezona göre büyük bir gerileme de yaşadı. 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau ligde 21 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterebildi. Rumen yıldız geçen sezon 11 gol atıp 3 de asiste imza atmıştı. Aynı tablo Morutan'da da mevcut... Rumen futbolcu ligde 20 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. Morutan geçen sezon ise 8 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti. Sacha Boey sakatlıkların da etkisiyle ligde 6 maçta oynadı. Gol veya asist katkısı veremeyen Fransız sağ bek geçen sezon ise Ligue 1'de 24 maçta sahaya çıkmış ve 1 asist yapmıştı.
Alanya'dan 4 milyon Euro'ya alınan Berkan Kutlu ligde 21 maçta oynarken gol atamadı. Sadece 1 asist yapan milli futbolcu geçen sezon 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz 8 gol ve 5 asiste imza atmıştı. Ancak genç genç kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 11 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
Kaynak: Takvim