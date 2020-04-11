Galatasaray’ın sezon başında İngiltere’nin Fulham Kulübü’nden kiraladığı Jean Michael Seri, İngilizler tarafından tekrar satış listesine dahil edildi. Londra temsilcisi, Galatasaray’ın Seri ile ilgili yeni bir tasarrufta bulunmadığını öne sürerek, oyuncunun gelecek planlamasında düşünülmediği ve satışı için tekliflerin değerlendirmeye alınacağını duyurdu.

18 milyon Euro’luk madde

Ligin ilk yarısında performansıyla hayal kırıklığı yaratan, ikinci yarıda ise özellikle son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili Galatasaray cephesinde de verilmiş net bir karar yok. Bu arada Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuna da sahip. Ancak rakam 18 milyon Euro ve Galatasaray’ın bu ödemeyi yapabilmesi için aynı değerde oyuncu satışı yapması gerekiyor. Böyle bir satış gerçekleşse bile, bu bütçenin tamamının Seri’de kullanılması pek olası görünmüyor. Cim Bom, tecrübeli futbolcu hakkındaki son kararı, ligler tamamlandıktan sonra verecek.