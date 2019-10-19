Sivasspor, Galatasaray karşısında tam 7 isabetli şut buldu. İkinci yarının neredeyse tamamını 10 kişi götüren kırmızı-beyazlılar, Cim-Bom’un en çok şut gördüğü maçı çıkardı.

Son dönemde rakiplerine şut fırsatı veren sarı-kırmızılılarda bunlar artarak devam ediyor. Malatya ve Kayseri karşılaşmalarında kalesinde 4’er isabetli şut gören Cim-Bom, bunun sonrasında oynanan Denizli karşılaşmasında 5 tehlike yaşamıştı. Gençlerbirliği deplasmanında da kalesinde 6 isabetli şut gören Aslan, bunlara gol izni vermemişti. Ancak dün Sivas 7 isabet sağladı, iki gol attı.

Kaynak: Skorer