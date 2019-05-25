Galatasaray geçen hafta sahasında en yakın rakibi Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu maç sonrasında Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk turu atan sarı kırmızılılar, dün ligin son maçında Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu.

Ligi Sivasspor mağlubiyeti ile tamamlayan Cim Bom, bugün Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapacak. Taraftarı önünde lig kupasını kaldıracak olan sarı kırmızılılar, büyük bir organizasyon düzenledi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için satışa çıkarılan biletlerin hepsi tükendi.

Bu arada herkes kutlama esnasında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul'u dün etkisi altına alan sağanak yağışın bugün de devam etmesi, sarı kırmızılı taraftarları düşündürdü.

19.05'te Seyrantepe'de kupa kaldıracak olan sarı kırmızılılarda taraftarlar daha önceden stada giriş yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kutlama esnasında Türk Telekom Stadyumu'nun bulunduğu Seyrantepe'de hava sıcaklığı 22.2 derece olacak. 19.05 öncesinde stada alınacak olan taraftarlar ise 23 derece sıcaklık görecek.

İşte 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Seyrantepe'deki hava durumu çizelgesi: