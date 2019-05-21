Tarihindeki 22. Süper Lig şampiyonluğunu bitime 1 hafta kala ilan etmeyi başaran Galatasaray’da artık camia, kupayı havaya kaldırmak için geri sayıma geçti. Ligde son hafta mücadelesinde Sivasspor’la deplasmanda karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar, tıpkı geçen sezon olduğu gibi kupayı Türk Telekom Stadı’nda düzenleyeceği bir organizasyonla almak için başvuruda bulunmuştu. Geçen sezon muhteşem bir kutlama yapan Cim Bom’da, 22. kupa zaferinin yanı sıra Türkiye Kupası’nın da kazanılması sebebiyle yine unutulmaz bir organizasyona imza atılması planlanıyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman?

Galatasaray'ın Süper Lig’in son haftasında oynayacağı Sivasspor mücadelesi, 24 Mayıs Cuma günü saat 21:00’da oynanacak. Şampiyonluk kutlaması ise cumartesi günü saat 19.05'te Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Yayıncı kuruluşun şampiyonluk kutlamasını naklen yayınlaması bekleniyor. TRT SPOR ve A Spor kanallarının da kutlamayı canlı yayınlanamak için bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Yayıncı belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

Çifte kupayla gövde gösterisi

Lig kupasıyla birlikte Türkiye Kupası’nın da stada getirileceği, bilet satışının yapılarak kulübe gelir sağlanacağı öğrenildi. Havai fişek ve ışık gösterileriyle stadın adeta bir parti havasına dönüşeceği öğrenilirken, Galatasaraylı olan şarkıcıların da törene davet edilerek, Türk Telekom’da konser vermesi için girişimlerin başladığı bildirildi. Geçen yıl kulübün kuruluş yılından yola çıkılarak 19.05’te başlayan kutlamaların, yine aynı saatte olması ve 52 bin kişilik stadın tamamının dolmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eski yıldızlar davet edilecek

Başakşehir karşılaşmasında stattaki yerini alması beklenen Galatasaray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, büyük bir talihsizlik yaşayarak uçağı kaçırmıştı. Ancak Sneijder’in, kutlamalara mutlaka gelmek istediğini kulübe ilettiği öğrenildi. Onun yanı sıra Didier Drogba’nın da kupa törenine davet edilmesi planlanıyor. Öte yandan 2011-2012 yılında alınan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Tomas Ujfalusi’nin yanı sıra eski efsane yıldızların da statta olması bekleniyor.