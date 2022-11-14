,Süper Lig'e süper transferler yaparak kadrosunu güçlendiren Galatasaray , oynanan maçlarda istenilen sonuçları alamamış ve Okan Buruk'un koltuğu sallanmaya başlamıştı. Ancak İstanbul'da oynanan son üç maçta alınan galibiyet ve oynanan güzel oyun taraftarı sevindirirken şampiyonluk yolunda da ilginç bir detayı ortaya çıkardı.









Icardı kendine geldi

Forma giydiği ilk 2 maçta golle buluşamayan Arjantinli yıldız, menajeri olan Wanda Nara ile yaşadığı özel hayatıyla da gündeme gelmişti. İç sahada oynanan ve 2-2 eşitlikle sona eren Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asistle kalitesini gösteren Icardi, daha sonra forma giydiği üç maçta 3 gol ve 2 asist ile yıldızlaştı.

Taraftar inandı

Alınan galibiyetlerin yanı sıra ortaya konan futbol ile de dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da taraftar da üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. İç sahada kapalı gişe oynayan Cim Bom, deplasmanda da yalnız kalmadı. Karagümrük ile deplasmandaki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Başakşehir ile oynanan Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Okan Buruk koltuğunu sağlamlaştırdı

Son üç maçını kazanan, zirve yolundaki Başakşehir'i 7 golle bozguna uğratan Galatasaray'da yüzler gülüyor. 29 puanlı lider Fenerbahçe ile aradaki puan farkını 2'ye düşüren sarı kırmızılarda bir dönem tartışılan Okan Buruk ise koltuğunu sağlamlaştırmış durumda.

7-0'lık galibiyetin şifreleri

Teknik direktör Buruk, art arda gelen kayıpların ardından düğmeye bastı. Icardi’ye özel izin verirken, Rashica’yı da devreye soktu. Sol bek operasyonu ve Kerem’in rekabetle güçlenmesi tarihi zaferi getirdi.

3 İstanbul maçı ve 9 puan

Galatasaray'da Okan Buruk, haftaya aynı puanda başladığı Başakşehir'i 7-0'lık skorla bozguna uğrattı. Aynı Sergen Yalçın'ın Beşiktaş 'ı gibi zorlu 3 İstanbul ekibiyle yaptığı karşılaşmalardan 9 puanla ayrıldı.

Zorlu İstanbul virajı dönüldü

Son 3 haftaya kadar eleştirilen ve bazı spor yazarları tarafından "Bu kadro ona büyük" geliyor denilen Okan Buruk, zorlu İstanbul virajını başarıyla döndü.









Okan Buruk ve Sergen Yalçın arasında benzerlik

Okan Buruk'un Galatasaray'ı ile Sergen Yalçın'ın 2020-21 sezonunda şampiyon yaptığı Beşiktaş arasında ilginç bir benzerlik dikkat çekiyor.

Sergen Yalçın'ın son şansı denilmişti

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonuda Kartal, Gaziantep FK deplasmanında 3-1 kaybetmiş ve lige havlu atma aşamasına gelmişti. Siyah beyazlıların önünde biri ezeli derbi olmak üzere formda 3 İstanbul ekibiyle maç vardı. Beşiktaş'ın Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarının Sergen Yalçın'ın son şansı olduğu değerlendirilmesi yapılıyordu.









Sergen Yalçın 3'te 3 ile çıktı

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı önce Başakşehir'i 3-2 yenmeyi başardı. Daha sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek şampiyonluk yarışına tutundu. Siyah beyazlıların şansının pek tutmadığı Kasımpaşa ise 3-0'lık net bir skorla geçildi. Siyah beyazlılar bu zorlu virajdan 9 puanla çıktı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Okan Buruk için aynı senaryo

Sergen Yalçın'ın yaşadıklarının bir benzeri Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk'un başına geldi. Kayserispor deplasmanında 2-1 kaybedilmiş, Alanyaspor ile İstanbul'da 2-2 berabere kalınmıştı. Sarı kırmızıların önünde biri ezeli derbi olma üzere 3 İstanbul takımıyla maç vardı ve Okan Buruk eleştirilerin hedefindeydi.









Sergen Yalçın gibi derbi maçı kazandı

Ajansspor'un haberine göre; Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, önce Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü 2-0 yendi. Ardından Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Böylece Okan Buruk aynı Sergen Yalçın gibi güvenoyu almış oldu. . Sezon sonunda Galatasaray'ın Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gibi mutlu sona ulaşıp ulaşmayacağını ise zaman gösterecek.







