Sarı-Kırmızılı camianın gözü önceki akşam UEFA Avrupa Ligi finalindeydi. İspanyol ekibi Villarreal ile İngiliz devi Manchester United arasında oynanan karşılaşma Aslan için büyük önem taşıyordu. Çünkü gecenin sonunda Cim Bom'un önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. Tur'dan mı yoksa 3. Tur'dan mı katılacağı belli olacaktı. Villarreal seri penaltı atışları sonrasında kazanan ekip oldu. Ancak bu Galatasaray'ın işine gelmedi.

Liginde hak kazansaydı...

Villarreal, İspanya La Liga'da bu sezon Devler Ligi bileti alamadığı için temsilcimiz Galatasaray 2. Tur'dan Kupa 1'e katılacak. 3 ön eleme oynayacak Sarı-Kırmızılılar'ın 2. Tur'daki muhtemel rakipleri de belli oldu. Cim Bom, 16 Haziran'daki kura çekiminde İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag üçlüsünden biriyle eşleşecek. Galatasaray, Avrupa şansını devam ettirmesi için bu turu mutlak suretle geçmek zorunda. Aslan, 2. Tur'u geçip 3.Tur'da elenirse Avrupa Ligi Play-Off'larından yoluna devam edecek, Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda kupaya veda ederse bu kez Avrupa Ligi'nde direkt gruplarda olacak.