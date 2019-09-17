Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu macerasına puanla başladı. Galatasaray'ı; Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile vereceği zorlu mücadelede uzun bir yol bekliyor. Galatasaray'ın fikstürü ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların programın, futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan. Peki Galatasaray hangi maçları ne zaman oynayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerasının tüm detayları aşağıda.

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0

TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid





Şampiyonlar Ligi grupları

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille





Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020