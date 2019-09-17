Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Gs şampiyonlar ligi fikstür
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasına Club Brugge deplasmanında aldığı beraberlikle başladı. A grubunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile mücadele edecek Aslan'ın yolu hayli zorlu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü ve Şampiyonlar Ligi'nde sezon boyunca oynanacak tüm maçların programını bu haberimizde bulabilirsiniz.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu macerasına puanla başladı. Galatasaray'ı; Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile vereceği zorlu mücadelede uzun bir yol bekliyor. Galatasaray'ın fikstürü ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların programın, futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan. Peki Galatasaray hangi maçları ne zaman oynayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerasının tüm detayları aşağıda.
Galatasaray'ın şampiyonlar ligi fikstürü
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0
TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid
Şampiyonlar Ligi grupları
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri
Grup 1. maçları: 17-18 Eylül
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020