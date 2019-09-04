İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi. Sarı-kırmızılı ekipte; Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı
KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk
DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo
ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel
FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor
İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi. Sarı-kırmızılı ekipte; Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
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