İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray'ın maç fikstürü açıklandı.
Sarı kırmızılılar , A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:
18 Eylül Çarşamba - 19.55 | Club Brugge - Galatasaray
1 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Paris Saint-Germain
22 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Real Madrid
6 Kasım Çarşamba - 23.00 | Real Madrid - Galatasaray
26 Kasım Salı - 20.55 | Galatasaray - Club Brugge
11 Aralık Çarşamba - 23.00 | Paris Saint-Germain - Galatasaray
İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray'ın maç fikstürü açıklandı.
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