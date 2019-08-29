İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray'ın maç fikstürü açıklandı.

Sarı kırmızılılar , A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

18 Eylül Çarşamba - 19.55 | Club Brugge - Galatasaray

1 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Paris Saint-Germain

22 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Real Madrid

6 Kasım Çarşamba - 23.00 | Real Madrid - Galatasaray

26 Kasım Salı - 20.55 | Galatasaray - Club Brugge

11 Aralık Çarşamba - 23.00 | Paris Saint-Germain - Galatasaray