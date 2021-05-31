Portekiz ekiplerinden Benfica, tecrübeli oyuncularından Andreas Samaris'i yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Samaris için daha önce Galatasaray'ın ciddi bir teklifi olduğu aktarılmakta.

A Bola'nın haberine göre Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, gelecek sezon planları arasında Samaris'e yer vermiyor. Fakat oyuncunun da 2023'e kadar sözleşmesi olan Benfica'da kalmak istediği aktarılıyor.

Portekiz gazetesinin haberinde Samaris'in Galatasaray'dan oldukça cazip bir teklif aldığı iddia edildi. Fakat Benfica'dan yıllık 1.2 milyon Euro kazanan oyuncunun daha iyi bir kontrat teklifine rağmen takımda kalmak adına ısrarcı olduğu belirtildi.