Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen futbolcular; Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Fatih Terim'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından düşüş yaşamaya başladı.

Ligin ilk 20 haftasında görev yapan Terim döneminde Cicaldau lig ve Avrupa'da 4 gol atıp, 2 asist üretirken, Rumen oyuncunun rakamları Domenec Torrent ile ise bir hayli altta kaldı. Cicaldau, Torrent döneminde lig ve Avrupa'da olmak üzere çıkılan 15 maçta 1 gol, 2 asistte kaldı.

Fatih Terim'in gidişi en çok ise Olimpiu Morutan'ı sarstı… Takım içerisinde İngilizce konuşamadığı için arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlandığı belirtilen Morutan, Terim sonrası forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Terim döneminde 3 gol atıp, 4 asist yaparak 7 gole direkt katkı sağlayan Morutan, Domenec Torrent ile adeta dip yaptı. Genç futbolcu, Torrent döneminde sadece 1 asist ile takımına katkı verebildi. Gözden iyice düşen Rumen futbolcunun Torrent tarafından tercih edilmemesi taraftarların da tepkisi çekti. (Takvim)