Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor… Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Son maçlarda formayı kapan Rashica, kupadaki Kastamonuspor ve ligdeki Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başladı. Kosovalı futbolcu, Kastamonuspor'a karşı 2 gol atarken, Karagümrük maçında 1 asist yapmıştı. Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan Rashica, performansıyla bir kez daha parmak ısırttı…









Galatasaray'dan dev Beşiktaş derbisi primi!

Derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da futbolcuların alacağı prim de belli oldu. Aslan’ın yıldızlarının toplamda alacağı primin de 5 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Ligdeki en kritik sınavlarından birinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Galatasaray ’da, derbi öncesinde sahadan 3 puanla ayrılması haline oyunculara prim dağıtılacağı belirtilmişti. Kara Kartal karşısında alınan galibiyetin ardından Sarı Kırmızılı futbolcuların alacağı prim de belli oldu. Buna göre tüm takıma 250 bin Euro prim dağıtılacağı belirtildi. Bu doğrultuda Aslan’ın yıldızlarının toplamda alacağı primin de 5 milyon TL’ye ulaşmasının beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Sacha Boey'ye milli takım müjdesi!

Ortaya koyduğu futbolla harikalar yaratan Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey'nin Fransa'nın Dünya Kupası aday kadrosunda yer alma ihtimali olduğu öğrenildi.

Sezon başında adı gönderilecekler arasında yer alan Sacha Boey, ilk haftadan beri ortaya koyduğu futbolla harikalar yaratıyor. 22 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş derbisinde de rakip oyunculara göz açtırmadı. Boey, Siyah Beyazlılar karşısında 90 dakika boyunca hem savunmada hem de hücumdaki enerjisi ile taraftarlardan da alkış aldı.









Öte yandan Fransa Milli Takımı tarafından izlenen Boey’nin, bir hayli beğenildiği öğrenildi. Kara Kartal ile oynanan maçta da takip edilen genç oyuncunun, Dünya Kupası aday kadrosunda yer alma ihtimali olduğu da belirtildi.

Dursun Özbek: Daha iyisini yapacağınızı biliyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçının ardından soyunma odasına giderek, “Hep size inandık. Daha iyisini yapacağınızı biliyoruz” diyerek oyuncular ve teknik ekibe destek verdi. Özbek, şampiyonluk konusunda inancını belirtirken, bir motivasyon konuşması da yaptı. Özbek’in sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: “En başından beri ilk günden beri hepinize inandık. Daha iyi olacağımızı biliyoruz. Şampiyonluk yolunda her maç bizim için önemli. Bu ekip kenetlenirse her şeyi başarabilir. Şimdi emin adımlarla yolumuza devam etmeliyiz.”

Derbiye damga vurdu

Rashica, derbide 20 pas atarken, yüzde 80 isabetle oynadı. Girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inden galip gelen Rashica, 1 kez daha hava topu kazandı. 1'i isabetli, 2'si isabetsiz 3 kez şut çeken Rashica, Icardi'nin attığı ilk gol öncesi Barış Alper'e harika bir orta açtı. Rashica, attığı çalımlar ve hızlı deparlar ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri Beşiktaş derbisinde eksiksiz şekilde yerine getirmeyi başardı.

Yönetim harekete geçti

Rashica'nın performansından çok memnun olan sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar, kasım ayında düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek. Yönetimin, transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Rashica için bonservis pazarlığı yapılacak.

Norwich Premier Lig'e çıkabilir

2015'te ülkesinin Vushtrria takımından Hollanda ekibi Vitesse'ye 300 bin Euro'ya giden Rashica, Ocak 2018'de Alman Werder Bremen'in yolunu tam 8 milyon Euro karşılığında tutmuştu. Rashica, burada geçirdiği 2.5 başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon Euro'ya gitti. 1 yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı. Geçen sezon Premier Lig'den düşen Norwich, şu anda Championship'te 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Norwich'in Premier Lig'e çıkmadan kapısını çalarak Rashica için fazla para ödemekten kaçmak istiyor.

Rashica'nın parası Mohamed'den

Sabah'ın haberine göre; Cimbom'un Rashica'nın bonservisini de Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'den gelecek parayla ödeyecek. Sezon başında sadece 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralanan Mostafa, 5 milyon 750 bin Euro karşılığında Fransız ekibine satılacak. 25 yaşındaki oyuncu için Nantes ile görüşecek Cimbom, "Oyuncuyu devre arasında almayı düşünür müsünüz?" teklifini iletecek. Eğer bu öneri kabul görürse Cimbom, aldığı parayı Rashica'ya yatıracak.







