La Liga'nın 10. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, Leganes'i Santiago Bernabeu'da konuk etti.

Ezeli rakibi Barcelona ile kıyasıya bir zirve yarışına giren Real Madrid, maça fırtına gibi başladı.

7'de Rodrygo, 8'de Toni Kroos ile golleri bulan Real Madrid, skoru bir anda 2-0'a getirdi. İspanyol süperstar Sergio Ramos'un 24. dakikada penaltıdan attığı gol ilk yarının skorunu belirledi. İlk devreyi 3-0 önde tamamlayan Real Madrid, ikinci yarıda da hakimiyeti elden bırakmadı.

Karim Benzema, 69'da penaltıda hata yapmadı ve skoru 4-0'a getirdi. Mücadeleyi 2 asist, 1 golle tamamlayan Benzema, 70'de yerini Jovic'e bıraktı. Sırp yıldız, 90. dakikada ağları sarstı ve yıldızlar topluluğu Real, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, lider Barcelona'nın 1 puan gerisinde 21 puanla 2. sırada yer aldı. Dibe demir atan Leganes ise 5 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı Santiago Bernabeu'da konuk edecek. 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele TSİ 23.00'de başlayacak.