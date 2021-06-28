Galatasaray 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi PSV Eindhoven, yeni sezon çalışmalarına başladı. Hollanda ekibinin teknik direktörü Roger Schmidt de EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı ile başarılı bir performans ortaya koyan takımın yıldızları Donyell Malen ile Denzel Dumfries'ın ayrılma ihtimallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda televizyonu NOS'a (Nederlandse Omroep Stichting) Malen ve Dumfries'ın ayrılma ihtimalleri hakkında açıklamalarda bulunan Schmidt, "Futbolda işler böyle yürüyor. Özellikle PSV'de her yıl bu tarz 1-2 oyuncu kaybedebiliyoruz" dedi.

Oyuncuların ayrılıklarına hazır olmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Donyell ve Denzel'ın muhtemel ayrılıkları benim için bir süredir beklenen bir durum. Aslında geçen yaz bekliyordum. Bu ihtimali göz önünde bulunduruyorum ki eğer kalırlarsa da bu harika olur. Yine de ayrılırsa onlar olmadan gelecek sezon oynamak zorunda kalmaya kendimizi hazırlamalıyız" ifadelerini kullandı.