Galatasaray'ın rakibi PSG'ye çifte müjde
Son dakika haberi: Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.
Son dakika gelişmesi... Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG), yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.
PSG’nin 25 Ağustos’ta Toulouse’u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül’de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG’yi ağırlayacak.
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