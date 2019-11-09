Galatasaray'ın Şampiyonlarlar Ligi rakiplerinden PSG, Ligue 1'in 13. haftasında Brest'e konuk oldu. Paris ekibi, Angel Di Maria’nın 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brest, 72. dakikada Samuel Grandsir’in ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. PSG’de oyuna 80. dakikada Edinson Cavani’nin yerine giren Arjantinli santrafor Mauro Icardi, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
PSG, puanını 30’a çıkartarak liderliğini korurken, Brest ise 17 puanda kaldı.