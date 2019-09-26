Ligue 1’in 7. haftası, lider PSG’nin Reims’i evinde ağırladığı mücadeleyle sona erdi. Konuk ekip Reims, 29. dakikada Hassane Kamara ve 90 4. dakikada Boulaye Dia’nın kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son olarak iç sahada 12 Mayıs 2018’de Rennes’e 2-0 yenilen PSG, ligde 22 maç sonra evinde kaybetti. PSG, aldığı mağlubiyete rağmen 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Reims ise puanını 11’e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG’yi ağırlayacak.