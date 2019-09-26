Galatasaray'ın rakibi PSG 22 maç sonra yıkıldı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden PSG, Ligue 1’de seyircisi önünde Reims’e 2-0 mağlup olarak iç sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

26 Eylül 2019, Perşembe 19:52
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Galatasaray'ın rakibi PSG 22 maç sonra yıkıldı

Ligue 1’in 7. haftası, lider PSG’nin Reims’i evinde ağırladığı mücadeleyle sona erdi. Konuk ekip Reims, 29. dakikada Hassane Kamara ve 90 4. dakikada Boulaye Dia’nın kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son olarak iç sahada 12 Mayıs 2018’de Rennes’e 2-0 yenilen PSG, ligde 22 maç sonra evinde kaybetti. PSG, aldığı mağlubiyete rağmen 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Reims ise puanını 11’e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG’yi ağırlayacak.

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