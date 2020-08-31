Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan’da 17 Eylül Perşembe günü oynanacak olan mücadele tek maç usulü olup kazanan takım üçüncü ön eleme turuna kalacak.

Neftçi Bakü'yü tanıyalım

Azerbaycan Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu, Karabağ Ağdam'ın ardından ikinci sırada bitiren başkent ekibi, 2020-2021 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne birinci ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.









Maçlarını Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynayan Netftçi Bakü'nun teknik direktörlüğünü Fizuli Mammadov yapıyor.

UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Makedon rakibi Shkupi'yi 2-1'lik skorla yenip eleyen Neftçi Bakü, ikinci tur vizesi aldı.

Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu ve 7 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu başarısı bulunan Neftçi, birinci haftası oynanan liginde Sebali takımına karşı oynadığı ilk hafta maçını 2-1 kazandı.

Geçtiğimiz sezon 7 golle takımın en golcü oyuncuları arasında bulunan Bagaliy Dabo başka takıma transfer olurken yine 7 golü bulunan Steven Joseph-Monrose, takımın tehlikeli santrforu olarak göze çarpıyor.







