Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Lig’i 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde dün çekilen kura sonucu Sarı- Kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Mücadele, 17 Eylül’de Azerbaycan’da tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmada 90 dakika beraberlikle sona ererse uzatmalara geçilecek. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.

Neftçi Bakü’yü Azeri teknik adam Fizuli Mammadov çalıştırıyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün takımı olan Neftçi, geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi’ni Karabağ’ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı. Kadro değeri 7.6 milyon Euro Neftçi Bakü’nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov’un değeri 900 bin Euro olarak dikkat çekiyor.

Neftçi, yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli’yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk’un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev’in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi maçlarını 11 bin kapasiteli Bakcell Arena’da oynuyor.

MİNİ YORUM - Ferid Qarazade (Azerbaycan)

Monrose'a dikkat!

Neftçi, geçen yıl ligi Karabağ'ın ardından ikinci sırada tamamladı. Kulüpten geçen sezonki kadrosundan bir çok futbolcu takımdan ayrıldı ve Bakü temsilcisi yeni bir takımla devam ediyor. Hatlar arası anlaşma ve takım oyunu iyi seviyede değil. Takımın şu an için en iyi üç oyuncusu olarak kaptan; Emin Mahmudov, Sabir Bougrine ve Steeven Joseph- Monrose'un olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Monrose, kanatlarda Galatasaray için tehlike yaratabilir. Maç, 11 bin taraftar kapasitesine sahip Bakcell Arena'da oynancak. Stadın zemininin durumu çok iyi. Üç büyükler Türkiye futbolu için neyse Neftçi de Azerbaycan için öyle. Keyifli bir maç bizi bekliyor.