UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika’yı uzatma bölümünde bulduğu golle yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Baltika, 28. dakikada Alan Kasaev’in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Lokomotiv Moskova, 35. dakikada Aleksey Miranchuk ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Baltika, 64. dakikada Ruslan Magal’ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Lokomotiv Moskova, 87. dakikada Eder’in golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve mücadelenin normal süresi, bu skorla sona erdi.

Uzatma bölümünde Lokomotiv Moskova’da 106. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Miranchuk, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golüne imza attı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Lokomotiv Moskova, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.