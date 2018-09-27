Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova uzatmada kazandı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası’nda normal süresi 2-2 biten maçta Baltika’yı uzatmada attığı golle 3-2 mağlup etti

27 Eylül 2018, Perşembe 00:06
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika’yı uzatma bölümünde bulduğu golle yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Baltika, 28. dakikada Alan Kasaev’in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Lokomotiv Moskova, 35. dakikada Aleksey Miranchuk ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Baltika, 64. dakikada Ruslan Magal’ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Lokomotiv Moskova, 87. dakikada Eder’in golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve mücadelenin normal süresi, bu skorla sona erdi.

Uzatma bölümünde Lokomotiv Moskova’da 106. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Miranchuk, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golüne imza attı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Lokomotiv Moskova, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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