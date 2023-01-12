Ligin 18. haftasında Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray , 39 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı kılma hedefinde.

17 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Volkan Demirel'in öğrencileri, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross, mücadelede forma giyemeyecek. Dries Mertens ise kart cezasından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise kart sınırında bulunuyor. Bu isimler, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri halinde, Antalyaspor ile oynanacak 20. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Hatayspor'da ise sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Berkan Kutlu, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi. (DHA)