Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Kenyalı ön libero Victor Wanyama, yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, 4 büyüklere büyük bir transfer çalımı attı.

Belçika ekibi, Tottenham ile 13.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerinde resmen açıklanması bekleniyor.

Kenyalı yıldız, Tottenham’ın değişilmez isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz sezon ise Pochettino, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna fazla şans vermedi. 28 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edilmişti.

2008-2011 yılları arası Belçika ekiplerinden Beerschot'ta forma giyen ve 2011'de Celtic'e, 2013'te Southampton'a transfer olan Wanyama, 2016 yazında 14 milyon euro karşılığında Tottenham'ın yolunu tutmuştu.

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