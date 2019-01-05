Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi olan Benfica'nın başı dertten kurtulmuyor.

Son olarak teknik direktörleri Rui Vitoria ile yollarını ayıran Portekiz devi, şimdi de polisler tarafından başlatılan soruşturmayla sarsıldı.

Portekizde yayım yapan Correio da Manha gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Benfica kulübü, kiralık transferlerde usulsüzlük yapmak ve Porto'nun rakiplerine teşvik primi ödemekle suçlanıyor.

Haberde Benfica'nın kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncuları hiç oynatmamasına dikkat çekilirken kulübün aralarında Portekiz Süper Ligi'nden bazı ekiplerin de bulunduğu pek çok takıma teşvik primi verdiğine yönelik şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

Gazete, Porto'nun en az üç maçında rakip takımlara Benfica tarafından para teklifinde bulunulduğunu yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler