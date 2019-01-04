Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kozlarını paylaşacağı Benfica, dün ligde oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Portimonense maçının ardından teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verdiğini duyurdu.

Karar, Portekiz ekibinin resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanırken 2015'te takımın başına geçen Portekizli teknik adama bugüne kadar yaşattığı başarılardan ötürü teşekkür edildi.

Benfica, Vitoria'nın güdümündeki 3,5 sezonda 2 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası ve 1 Lig Kupası olmak üzere toplamda 6 şampiyonluk elde etmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler