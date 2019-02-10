Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz ilk dakikada Grimaldo'nun golüyle öne geçti. 21 ve 27. dakikalarda Seferovic'le iki gol daha bulan Benfica, devre arasında soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Ev sahibi ekip maçın ikinci yarısında da rakip kaleyi gol yağmuruna tuttu. 50. dakikada Joao Felix, 54. dakikada Pizzi penaltıdan attıkları gollerle skoru 5-0'a getirdi.

56. dakikada Francisco Reis, 64. dakikada Ruben Dias, 88'de Rafa Silva, 85 ve 90. dakikalarda ise Jonas attıkları gollerle skoru 10-0'a getirdi.

Benfica sahadan 10-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını 50'ye yükseltti ve Porto'yu takibini sürdürdü.

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta içi perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak.