UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Seri başı olarak kuraya katılan temsilcimiz Galatasaray , İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

Koeman - Messi gerginliği ayrılık getirdi

Sezona Ronald Koeman - Messi gerginliği ile başlayan ve Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmasıyla büyük bir sansasyon yaratan Barcelona, Luuk de Jong, Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia gibi yıldızları kadrosuna kattı. Hollandalı teknik adam ile istediği gibi bir başlangıç yapamayan Katalanlar, Real Madrid'e Nou Camp'ta kaybedilmesinin ardından oynadığı Rayo Vallecano karşısında da mağlup olmasının ardından ligin 10. haftasında Ronaldo Koeman'la yollarını ayırdı.

Yuvaya dönüş: Xavi

Daha sonra takımın başına Barcelona ile özdeşleşen bir yıldız getirildi: Xavi... Teknik direktörlük kariyerine Katar Ligi takımlarından Al Sadd'da başlayan genç teknik adam, Barcelona'yı çalıştırma hayaline erken kavuştu. Koeman'la yolların ayrılmasının ardından Katalan ekibinin başına geçen Xavi, çıktığı ilk maçta Espanyol'a karşı 1-0'lık zaferle sahadan ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada tamamlayan İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

Agüero bıraktı, Alves imzaladı

Devre arası transfer dönemi yaklaşmadan Kasım ayında serbest statüde bulunan eski oyuncusu Dani Alves'i kadrosuna kattı. Sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Arjantinli forvet Kun Agüero, Aralık ayında şok bir karar alarak futbolu bıraktığını açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan tecrübeli golcünün ardından Barcelona'nın Agüero'nun boşluğunu devre arasında dolduracaktı.

Bomba transferler

Katalan ekibi, devre arasında kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirdi. Öncelikle Manchester City'den sağ kanat oyuncusu Ferran Torres'i 55 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Daha sonra Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore'yi 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Transferin son günlerinde ise Arsenal ile yollarını ayıran Pierre-Emerick Aubameyang'la 1,5 yıllık anlaşan Katalan ekibi ayrıca 2 yıllık da opsiyon maddesi ekledi.

Napoli sonrası Galatasaray

Bu transferlerin ardından ikinci yarıya bomba gibi başlayan Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia gibi önemli takımları mağlup etti. Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 play off turunda Napoli ile eşleşen İspanyol devi, rakibini sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında deplasmanda 4-2 yenerek son 16 turuna kaldı.

Barcelona, bugün gerçekleşen kura çekimi sonrasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maç 10 Mart Perşembe, ikinci maç ise 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

İşte Barcelona'nın kadrosu

KALECİ: Ter Stegen, Neto, Arnau Tenas

DEFANS: Araujo, Eric Garcia, Lenglet, Oscar Mingueza, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Sergio Dest, Alex Balde, Moussa Wague, Dani Alves

ORTA SAHA: Sergio Busquest, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Nico Gonzalez, Riqui Puig, Sergi Roberto, Ansu Fati, Ez Abde, Ferran Jutgla, Ferran Torres, Dembele, Adama Traore

FORVET: Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, Martin Braithwaite, Luuk de Jong

Galatasaray maçında Barcelona'da olmayacak isimler

Ansu Fati: Uyluk sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Sergi Roberto: Baldırında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 Nisan'a kadar takımda yer alamayacak.

Dani Alves: Barcelona'nın UEFA'ya 3 yeni ismi vermesi gerekiyordu. Katalan ekibi bu tercihini Aubameyang, Adama Traore ve Ferran Torres'ten yana kullandığı için Alves, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Moussa Wague: UEFA listesinde yer almayan diğer bir isim de Moussa Wague. Sağ bek oyuncusu kadroda yer almayacak.

Samuel Umtiti: Ayak parmağında oluşan kırık nedeniyle takımla birlikte olamayan Umtiti, Galatasaray maçında da mücadele edemeyecek.