Mbaye Diagne'yi satarak yerine dünyaca ünlü bir golcü almak isteyen Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isim Monaco'nun Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao'ydu. İtalyan basınından ise söz konusu transferle ilgili olarak bugün gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

Çizme'nin önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından Cim Bom'un 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euro'dan iki senelik kontrat teklif ettiğini duyurdu. İtalyan gazeteci, kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan ve yıllık maaşı 9 milyon euro olan Falcao'nun ise 6 milyon euro talep ettiğini ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler