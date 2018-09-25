Galatasaray'ın psikolojisi bozuk!

Evinde fırtına gibi esen Aslan’ın son 16 deplasmanın 10’unda puan kaybetmesi büyük bir tartışma konusu oldu... Milli Takım’ın eski mentörü Turgay Biçer, “G.Saray’ın sorunu psikolojik toparlanma ve odaklanma eksikliği” dedi.

25 Eylül 2018, Salı 08:05
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Akhisar deplasmanında ağır bir yenilgi yaşayan Galatasaray'da gündem deplasman fobisi... Evinde fırtına gibi esen Sarı-Kırmızılılar'ın dış sahadaki son 16 maçın 10'unda puan kaybı yaşaması büyük bir tartışma konusu oldu. Cimbom'un içeride ve dışarıda bu kadar değişken olması kafaları karıştırıyor.

TOPARLANMAYI BİLECEKLER

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski mentörü Prof. Dr. Turgay Biçer, "Sorun psikolojik toparlanma ve odaklanma eksikliği. Psikolojik toparlamayı bilmeyen sporcu mesleki olarak eksik yetişmiştir" dedi.

OYUNCU KENDİNİ HAZIRLAYACAK

Prof.Turgay Biçer ayrıca, "Antrenör ne kadar hazırlarsa hazırlasın, oyuncu kendini hazırlayamıyorsa iş anlayışında sorun var demektir... Profesyonellik önce sorumluluk demektir" yorumunu yaptı.

TERİM ÇÖZÜM YOLLARI ARIYOR

Terim de krize çözüm bulmanın yollarını arıyor... Tecrübeli hoca sürekli yardımcıları ve profesyonellerle birlikte bu konuyu masaya yatırıyor.

Kaynak: Takvim

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