Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Porto kentine giden Galatasaray, bu akşam TSİ 21.00'de karşılaşmanın gerçekleşeceği Estádio do Dragão’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Terim ise futbolculardan Maicon ve Fernando ile birlikte TSİ 20.30'da basın toplantısına katılacak.

Galatasaray’ın Porto maçı için kamp kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı ilk maçta ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Ndiaye, cezası nedeniyle bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.