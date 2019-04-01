Büyük kulüplerin hemen hemen her sezon dillendirdiği ancak hayata geçiremediği Porto ve Ajax modelleri Galatasaray’da ışık buldu! Sarı-kırmızılılar 6 ay gibi kısa bir zaman diliminde Ozan Kabak’ı kazandı ve Avrupa futboluna kazandırdı. Ve bu kazanımlardan kulübün kasasına giren para ise 11 milyon avroydu. Aslan, Porto ve Ajax’ın bul-parlat-sat felsefesinin yıllardır ekmeğini yiyor ve yemeye de devam ediyor. Aslan da aynı yolda ilerlemek istiyor. Cimbom’un yol haritasında altyapıdan gelen yeni isimler var.

Yeni Aslanlar

Teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında söylediği ‘futbol kültürü oluşturacağız’ sözlerinden hareketle bu yıl gençlere daha fazla ağırlık verilmişti. Şimdi ekilenleri toplama ve kulübü rahatlatma dönemi olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün, Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol, Gökay Güney ve Atalay Babacan gibi isimleri piyasaya sunmak istiyor. Anderlecht, şimdiden Yunus’a kancayı taktı. Mustafa, Atalay, Ali Yavuz, Gökay gibi isimlerin de gelecek sene Terim’in şans vereceği ve futbol piyasasına süreceği oyuncular olarak değerlendiriliyor. (Türkiye Gazetesi)