TFF 2. Lig'de mücadele eden Galatasaray ’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK, Bayburt Özel İdarespor’a 4-3 yenilerek ligden düştü. Niğde Anadolu FK, önümüzdeki sezon 3. Lig'de bir üst lige çıkmak için çabalayacak.

ALTINORDU, 8 MİLYON TL'YE SATMIŞTI

Altınordu, TFF 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'yı Galatasaraylı iş adamlarına satmıştı. İzmir ekibinin bu anlaşma ile kasasına 8 milyon TL koyacağı basında yer almıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kasım ayında yapılan anlaşmayı şu sözlerle açıklamıştı:

"Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Bu sistemin önemli parçası da Galatasaray'ın altyapısında yetişen oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve onlara bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Biliyorsunuz genç oyuncularımız bilabedel başka takımlara kiralanıyor. Bazıları oynatmıyor, orada gelişemiyor. Belki Galatasaray'ın kazanacağı birçok oyuncuyu o ara yaşta kaybediyoruz. Bir de alt liglerden gelen Kerem ve Taylan gibi oyuncuların bir ön takımda, Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve oynayarak hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var."

"GALATASARAYLI İŞ ADAMLARININ GALATASARAY İÇİN YAPTIKLARI YATIRIM"

Burak Elmas, yaptıkları iş birliğinin daha önce Beylerbeyi Spor Kulübü ile olan anlaşmadan farklı olduğunu dile getirerek, şunları söylemişti:

"Galatasaray logosu ve markasını asla kullanılmayacak. Galatasaray'ın, 1481 Futbol Yatırımları AŞ ile herhangi bir hisse sahipliği ve ilişiği yoktur. Burada Galatasaraylı iş adamlarının Galatasaray'a hizmet için yaptıkları yatırım vardır. Galatasaray'ın tek bağı, kiraladığı futbolcunun ilk 11'de oynama garantisi alması ve geri transferinde de çok cüzi şartlarda dönmesi. Bunun dışında Galatasaraylıların orada yetişmekte olan gençlerimizi görebilmeleri için de o takımın maçlarının GSTV'den yayınlamayı düşünüyoruz. Yurt dışından da görüştüğümüz birkaç takım var. Bu sistemin Galatasaray açısından bir riski yok. Yatırımcı arkadaşlarımız orayı yönetiyorlar."

TEKNİK DİREKTÖR CEYHUN MÜDERRİSOĞLU OLMUŞTU

Uzun yıllar Galatasaray altyapısında görev yapan Ceyhun Müderrisoğlu, Niğde Anadolu FK'nın yeni teknik direktörü olmuştu. Müderrisoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda şu sözleri söylemişti:

"FATİH HOCAM BENİ GÖREVE LAYIK GÖRDÜ"

“Göreve Kasım ayında başladık. Çok ani oldu. Galatasaray Akademisi’nde Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu olarak imza attıktan 3 gün sonra Fatih Terim Hocamız beni çağırdı. Niğde Anadolu FK ile ilgili bir oluşum içerisinde olduğunu söyledi. Genç oyuncuları uzun yıllar takip etmiş ve onlarla çalışmış biri olarak, Fatih Terim hocam beni göreve layık gördü. Biraz geç kalınmış bir projeydi. Sezon başı burada olsaydık çok daha farklı olabilirdi ama artık önümüze bakmak lazım.

İçinde bulunduğumuz durum bizler için can sıkıcı, üzücü bir durum. Şartların bizim için daha uygun olmasını isterdim ama olmadı. Ben oyuncularıma da dedim. Pes mi edelim? Mücadeleyi mi bırakalım? Sonuna kadar mücadele edeceğiz. 2. Lig Kırmızı Grup gerçekten zor bir grup. Baraj normale göre biraz daha yükselecek. Önceki yıllarda 35 puanı gören takım kalabiliyordu. Bu sezon 35 puan yetmeyecek gibi duruyor. Baraj 37-38’lere çıkabilir.

Geldiğimiz günden itibaren Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu’nun desteğini çok hissettik. Samimiyetinden hiç şüphe duymadım. Hep destek oldu. Belediye Başkanımıza da desteğe ihtiyacımız olduğunu söyledim, kendisi de “elimizden geleni yapacağız” dedi. Sezon başı çok önemli. Sezona istenildiği gibi başlanamamış. Devre arası da kamp geçiremedik. Çok kısa bir ara vardı. Oyuncuların gelişi, adaptasyon süreci zaman alıyor. Son dönemde takım uyum yakaladı. Son haftaları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz."

Daha önce 4-2-3-1 oynuyorduk, 5-4-1’e döndük. Çok pozisyon veriyorduk, şu an daha iyi gidiyoruz. Genç, karakterli, fedakarca mücadele eden oyunculardan kurulu bir ekibiz. Oyuncularımız "Oyun disiplinine sadık kaldığımız zaman ve verilen görevleri yerine getirdiğimiz zaman yenemeyeceğimiz takım yok.” bunu anladılar.

"U19 LİGİ İLE A TAKIM ARASINDA BÜYÜK MAKAS FARKI VAR"

Çağatay Yılmaz, U19’da rakip olduğumuzda iki maçta bir bize gol atıyordu. O da açıkça söyledi, “siz olmasaydınız, ben gelmezdim hocam” dedi. O da kötü bir süreç yaşamış, ilk yarıda kadro dışı kalmış. U19 Ligi'nin seviyesi oyuncunun gelişimine katkı sağlıyor ama direkt olarak A takıma çıkmaları zor. Çünkü U19 ile A takım arasında büyük bir makas farkı var. U19’dan sonra oyuncular ilk etapta oynayabilecekleri kulüpleri tercih etmeliler. Belki seneye Galatasaray'da direkt oynayamayabilirler ama bir kere daha kiralık gidip geldiklerinde oynama şansları daha yüksek olacaktır. Bunda da Niğde Anadolu FK’nın payı olacaktır."