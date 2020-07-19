Galatasaray’ın penaltı şanssızlığı! Adem Büyük ve Belhanda...

Galatasaray, karşılaşmanın 47. dakikasında kazandığı penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Sofiane Feghouli ceza sahasında Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Koray Gençerler penaltı noktasını işaret etti.

Penaltıyı kullanan Adem Büyük’ün vuruşunda kaleci Beto sağına gelen topu kornere çeldi. Hakem Koray Gençerler, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla Beto’nun çizgi ihlali yaptığını belirterek penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

Bu kez penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Younes Belhanda’nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.