"Galatasaray'ın oteli fayda sağlamaz!"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Turgay Kıran, sarı kırmızılıların otel projesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

20 Temmuz 2019, Cumartesi 06:33
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'Galatasaray'ın oteli fayda sağlamaz!'

Sarı-Kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Turgay Kıran, Dursun Özbek döneminde başlatılan otel projesinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Radyospor’a konuşan Kıran, “Galatasaray’ın otelinin fayda sağlamayacağını söylemiştim. Dursun Özbek çok büyük otelci olduğu için ısrar etti. Otel açılsa bile Galatasaray’a getirisi olmayacak. 40 senedir turizmin içindeyim. Galatasaray’ın, Mecidiyeköy’de otelcilik yapmasını anlamıyorum” dedi.

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