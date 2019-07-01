Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in uzun vadeli değişim ve gelişim programı adım adım uygulanıyor.

Özellikle geride bıraktığımız sezonun devre arasında savunma hattında büyük bir revizyona imza atan sarı-kırmızılılarda içinde bulunduğumuz dönemde de yeni hamleler yapılıyor. Babel, Âdem Büyük, Ozornwafor transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar asıl bombaları önümüzdeki günlerde resmîleştirecek. Tecrübeli teknik adamın orta saha için en çok istediği isim Ever Banega transferi de artık ıslak imzaya kaldı. Görüşmelerde bonservis ücretinin yüksekliği sebebiyle pazarlık uzarken, Sevilla Kulübü’nün Fernando Reges’i isteyip takas formülünü ortaya koyması transferin kapısının ardına kadar açılmasını sağlamıştı.

FEGHOULİ FORMÜLÜ

31 yaşındaki Ever Banega ile takımda en çok kazanan Feghouli’nin şartlarında el sıkışan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncusunun da Sevilla ile anlaşmasıyla yepyeni bir orta saha modeliyle yeni sezona başlayacak. Senelik ücreti 3,3 milyon avro olan Fernando’nun maliyetinden kurtulacak Galatasaray, Arjantinli yıldıza yaklaşık ise 4 milyon avro ödeyecek. Ama Banega ile Fernando’nun oyun tarzları farklı olduğu için Fatih Terim defansif yönü de kuvvetli olan bir orta sahayı daha mutlaka takımda görmek istiyor. (Türkiye Gazetesi)